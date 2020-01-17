«Все будет скромно и пройдет в небольшом кругу».Пассия Павлика рассказала о грядущей свадьбе

25-летняя девушка 53-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала в интервью изданию theLime, что они сыграют свадьбу летом 2020 года.
«Сезон мы выбрали теплый. Начало лета, чтобы улететь в медовый месяц на мой день рождения», – рассказала она.
Где именно состоится торжество, Репяхова не сказала, но отметила, что оно будет скромным, семейным.
«Это будет европейская свадьба без застолья, без тостов, без конкурсов. Будет небольшая церемония и фуршет. Гуляний до утра не будет. Из знаменитостей никого приглашать тоже не будем, цель свадьбы не в этом. В целом все будет скромно и пройдет в небольшом кругу родственников и самых близких друзей», – подчеркнула она.
Будут ли на свадьбе дети Павлика от прошлых отношений, точно неизвестно.
«Дети и родные Виктора? Не знаю, мы это не обсуждали. Как он решит, так и будет. Наверное, пригласит. Меня этот вопрос волнует точно не в первую очередь», – сказала девушка.
Она отметила, что поддерживает отношения со старшими детьми певца, а с младшим – нет.
Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы.
Репяхова рассказала в начале августа 2019-го, что встречается с певцом четыре года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 25-летняя девушка 53-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала в интервью изданию theLime, что они сыграют свадьбу летом 2020 года. «Сезон мы выбрали теплый. Начало лета, чтобы улететь в медовый месяц на мой день рождения», – рассказала она. Где именно состоится торжество, Репяхова не сказала, но отметила, что оно будет скромным, семейным. «Это будет европейская […]
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