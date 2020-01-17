Украинский клуб разорвал контракт с футболистом из-за поездки в Россию

ФК «Агробизнес», который играет в Первой лиге чемпионата Украины, расторг контракт с украинским нападающим Игорем Сикорским из-за поездки в Россию, сообщает официальный сайт клуба.
«Игрок демонстративной поездкой в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию», – говорится в заявлении «Агробизнеса».
Сикорский выступал за клуб из Волочиска с лета 2019 года. В текущем сезоне на счету нападающего 18 матчей, восемь голов и две результативные передачи.
«Агробизнес» после 19 туров занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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