Профильный комитет Госдумы желает, чтобы Вероника Скворцова осталась министром здравоохранения

Профильный комитет Госдумы высказал пожелание о том, чтобы Вероника Скворцова продолжила работать на посту министра.

Члены Комитета Госдумы в большинстве своем считают, что уровень профессиональной компетентности, а также уровень знаний особенностей развития сферы, присущие Веронике Скворцовой, позволяют назвать её специалистом высочайшего класса. Соответствующее заявление сделал первый зампред комитета Федот Тумусов во время общения с представителем портала Medvestnik.ru.

Господин Тумусов также обратил внимание на то, что в настоящее время Вероника Скворцова находится в не самой лучшей ситуации, поскольку после реформирования системы здравоохранения, в рамках которого один из главных акцентов был сделан на оптимизации, изменилась структура финансирования учреждений данной сферы, что вызвало недовольство простых граждан и врачей, а министру пришлось взять на себя один из главных ударов негативной критики. Также зампред комитета отметил, что в РФ хватает молодых врачей, которые обладают знаниями и навыками, позволяющими исправить ошибки, допущенные в ходе внедрения нововведений.

Стоит упомянуть, что Вероника Скворцова стала министром здравоохранения в мае 2012 года. До этого она занимала должность заместителя министра здравоохранения и социального развития РФ. После выборов 2012 года президентом было принято решение о разделении ведомства на две части, после чего министерство здравоохранения стало самостоятельной структурой.

После выборов президента, прошедших в 2018 году, Вероника Скворцова осталась на посту министра, хотя её рейтинг до этого времени значительно снизился. Недавно глава здравоохранительного ведомства, отвечая на негативную критику вице-премьера Татьяны Голиковой, связанную с негативными последствиями оптимизации, заявила, что говорить о катастрофическом положение дел не стоит, поскольку уровень качества оказываемых медицинских услуг и доступности медицины не снизился.

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Последнее: Профильный комитет Госдумы высказал пожелание о том, чтобы Вероника Скворцова продолжила работать на посту министра. Члены Комитета Госдумы в большинстве своем считают, что уровень профессиональной компетентности, а также уровень знаний особенностей развития сферы, присущие Веронике Скворцовой, позволяют назвать её специалистом высочайшего класса. Соответствующее заявление сделал первый зампред комитета Федот Тумусов во время общения с представителем […]