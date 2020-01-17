В мэрии Перми объяснились за обучение школьников разгону митинга

Департамент образования администрации Перми прокомментировал сообщение СМИ о том, что в местной школе детей учат разгонять митинги.
В департаменте заявили, что происходившее на уроке проанализируют и дадут оценку, передает 59.ru.
«В школе есть программа допрофессиональной полицейской подготовки. Дважды в год в шестых – седьмых классах проводят тактические игры на местности. Это внеурочная деятельность. Тактическую игру, которую сегодня провели в школе, проанализируют специалисты департамента образования и городского психологического центра. Действиям сотрудников школы дадут педагогическую оценку», – сказали в департаменте.
Ранее родители учеников этой школы сообщили, что в учреждении унижали учеников, но мэрия не нашла в занятии нарушений.
Местный житель опубликовал видеозапись, на которой зафиксировано, как школьники, построившись в ряд на стадионе учреждения, учатся махать дубинками и держать щиты.
В декабре в городе Златоуст Челябинской области спецназ ФСИН провел показательное выступление на церемонии посвящения детей в кадеты. В частности, спецназ продемонстрировал школьникам несколько приемов сдерживания толпы. После этого директора школы вызвали в мэрию города, а администрация Златоуста объяснила выступление спецназа ФСИН в школе.
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Последнее: Департамент образования администрации Перми прокомментировал сообщение СМИ о том, что в местной школе детей учат разгонять митинги. В департаменте заявили, что происходившее на уроке проанализируют и дадут оценку, передает 59.ru. «В школе есть программа допрофессиональной полицейской подготовки. Дважды в год в шестых – седьмых классах проводят тактические игры на местности. Это внеурочная деятельность. Тактическую игру, […]
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