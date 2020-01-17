В Харьковской области задержали боевика «ЛНР», который собирал информацию об инфраструктуре для организации терактов – СБУ

Служба безопасности Украины задержала боевика «ЛНР», который собирал информацию о критической инфраструктуре в Харьковской области. Об этом 17 января сообщила пресс-служба ведомства.
Оперативники установили, что житель Харькова в 2014 году присоединился к террористам на Донбассе. Согласно последним данным правоохранителей, мужчина занимает должность командира взвода разведки так называемой 10-й отдельной артиллерийской бригады второго армейского корпуса «ЛНР».
СБУ обратила внимание на боевика сразу после его приезда в Харьковскую область из России, так как он начал собирать информацию о железной дороге, станциях, Харьковском метрополитене и автовокзалах. Следователи установили, что мужчина регулярно осматривал объекты. По информации спецслужбы, он планировал передать собранную информацию боевикам для организации терактов и диверсий.
Во время обысков в его жилье нашли боевую гранату РГН с запалом и тротиловую шашку с электродетонатором.
Открыто уголовное производство по ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Мужчине объявили о подозрении.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Служба безопасности Украины задержала боевика «ЛНР», который собирал информацию о критической инфраструктуре в Харьковской области. Об этом 17 января сообщила пресс-служба ведомства. Оперативники установили, что житель Харькова в 2014 году присоединился к террористам на Донбассе. Согласно последним данным правоохранителей, мужчина занимает должность командира взвода разведки так называемой 10-й отдельной артиллерийской бригады второго армейского корпуса «ЛНР». […]
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