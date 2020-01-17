Бойцовская собака искусала шестерых детей в школе под Вологдой

В городе Вытегра Вологодской области бойцовская собака забежала в школу и напала на детей. Шесть учеников получили травмы, передает РИА Новости.
По предварительным данным, животное принадлежит местной жительнице. Сын женщины – один из учащихся старших классов – вывел собаку из здания. Сотрудники Следственного комитета разбираются в деталях произошедшего, сообщает «Царьград».
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Последнее: Итальянский бренд Versace не будет использовать кожу кенгуру в своих изделиях. Об этом сообщается на сайте организации LAV, занимающаяся защитой прав животных. Переговоры LAV и Versace начались еще в 2018 году. Бренд отказался от использования кожи кенгуру еще в 2019-м, но сообщил об этом уже в 2020-м. По данным LAV, каждый год в Австралии в коммерческих […]
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