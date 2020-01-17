Бойцовская собака искусала шестерых детей в школе под Вологдой

В городе Вытегра Вологодской области бойцовская собака забежала в школу и напала на детей. Шесть учеников получили травмы, передает РИА Новости.

По предварительным данным, животное принадлежит местной жительнице. Сын женщины – один из учащихся старших классов – вывел собаку из здания. Сотрудники Следственного комитета разбираются в деталях произошедшего, сообщает «Царьград».

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