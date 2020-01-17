What A Man Gotta Do. Музыканты Jonas Brothers показали в новом клипе своих жен: Чопру, Тернер и Йонас. Видео

17.01.2020, 16:30, Новости дня

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Видео: Jonas Brothers / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Итальянский бренд Versace не будет использовать кожу кенгуру в своих изделиях. Об этом сообщается на сайте организации LAV, занимающаяся защитой прав животных.  Переговоры LAV и Versace начались еще в 2018 году. Бренд отказался от использования кожи кенгуру еще в 2019-м, но сообщил об этом уже в 2020-м. По данным LAV, каждый год в Австралии в коммерческих […]

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