What A Man Gotta Do. Музыканты Jonas Brothers показали в новом клипе своих жен: Чопру, Тернер и Йонас. Видео

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Видео: Jonas Brothers / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Итальянский бренд Versace не будет использовать кожу кенгуру в своих изделиях. Об этом сообщается на сайте организации LAV, занимающаяся защитой прав животных. Переговоры LAV и Versace начались еще в 2018 году. Бренд отказался от использования кожи кенгуру еще в 2019-м, но сообщил об этом уже в 2020-м. По данным LAV, каждый год в Австралии в коммерческих […]
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