Ты тоже можешь!: Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

Ceramum – дизайн-студия по производству предметов декора из керамики. Компания создана в 2017 году в Москве. Ее основатель – Анастасия Дуленко. Первое изделие на заказ было продано за 20 тыс. рублей, а сейчас годовой оборот компании составляет 4 млн рублей.
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Последнее: Итальянский бренд Versace не будет использовать кожу кенгуру в своих изделиях. Об этом сообщается на сайте организации LAV, занимающаяся защитой прав животных. Переговоры LAV и Versace начались еще в 2018 году. Бренд отказался от использования кожи кенгуру еще в 2019-м, но сообщил об этом уже в 2020-м. По данным LAV, каждый год в Австралии в коммерческих […]
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