В ЕР предложили ввести уголовное наказание за получение партиями иностранного финансирования

Депутаты от «Единой России» намерены внести в Уголовный кодекс новый состав преступления и предусмотреть наказание в виде лишения свободы до 5 лет за иностранное финансирование политической деятельности, сообщил один из авторов проекта, член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко.
«Мы хотим его просто доработать сейчас. Там первый вопрос урегулирован полностью, когда финансирование идет безналом. Там по счетам можно отследить прохождение средств денежных. А вот, например, если деньги дают в посольстве иностранном, наличкой, например, это сложнее. У нас идея такая: подготовить поправку в Уголовный кодекс. Мы хотим внести статью в Уголовный кодекс о привлечении к уголовной ответственности, то есть если кто-то получает финансирование на политическую деятельность из-за границы от иностранных спецслужб или иностранных посольств в том числе», – сказал Марченко, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что после доработки депутаты планируют внести уже пакет законопроектов, среди которых отдельным законопроектом будут сформулированы поправки в УК. «Лишение свободы предполагаем, конечно. До 5 лет», – добавил парламентарий.
По словам Марченко, документом будет предложено ввести новый состав преступления, поэтому данным вопросом смогут заниматься правоохранители. «Когда они будут собирать доказательства, возбуждать уголовное дело и это ложится в одно решение – о ликвидации партии. То есть механизм надо четче прописать», – сказал депутат.
Марченко сообщил, что авторы хотят направить документ в Верховный суд для получения отзыва на инициативу, а примерно через месяц внесут его на рассмотрение законопроектов Координационного совета «Единой России».
«Я надеюсь, что его поддержат, этот законопроект, потому что он нужный для России, как раз в преддверии серьезных событий в 2021 году. Мы должны находиться все в равных условиях. Никто не должен получать деньги из-за границы и на них устраивать предвыборные кампании, различного рода провокации и незаконные митинги», – заключил депутат.
Ранее депутаты от «Единой России» Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко и Валентин Суббот внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий ликвидацию политических партий за получение финансирования из-за рубежа.
Позже законопроект был отозван из-за необходимости дополнительного анализа и доработки.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Итальянский бренд Versace не будет использовать кожу кенгуру в своих изделиях. Об этом сообщается на сайте организации LAV, занимающаяся защитой прав животных. Переговоры LAV и Versace начались еще в 2018 году. Бренд отказался от использования кожи кенгуру еще в 2019-м, но сообщил об этом уже в 2020-м. По данным LAV, каждый год в Австралии в коммерческих […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Нефть подешевела на опасениях за мировой спрос / 10 декабря
- Миллер анонсировал скорый запуск «Турецкого потока» / 26 декабря
- Лидер группы «Ногу свело!» назвал причины деградации россиян / 6 декабря
- Трампа раскритиковали за «безмозглую» политику в отношении Ирана / 7 января
- В ДНР помиловали подростков, устроивших подрыв инфраструктуры в 2016 году / 30 декабря
- В Киеве спрогнозировали потери Украины от новых санкций России / 27 декабря
- В штабе ООС уточнилии, что 9 января на Донбассе четверо украинских военных были ранены, а один погиб / 11 января
- Защита историка Соколова заявила, что семья убитой отказывается от материальной помощи / 11 декабря