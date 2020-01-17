В окрестностях самарского аэропорта разрешили отстреливать ворон и голубей

17.01.2020, 16:26, Новости дня

В целях безопасности полетов в Самарской области разрешили до конца 2020 года отстрел серых ворон и сизых голубей в окрестностях аэропорта «Курумоч», сообщила пресс-служба Департамента охоты и рыболовства области.

«Приказ подготовлен департаментов в целях содействия в обеспечении авиационной безопасности при организации полетов воздушных судов в районе международного аэропорта «Курумоч» и во исполнение поручения… по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Разрешен отстрел с подхода, из засады, с манком, в том числе электронным, с собаками охотничьих пород и ловчими птицами. Также разрешается уничтожение гнезд серых ворон. В качестве орудий охоты разрешено пользоваться охотничьим огнестрельным оружием, пневматическими охотничьими ружьями при добыче серой вороны.

По данным департамента, в регионе насчитывается 3 тыс. 371 особь вороны серой и 2 тыс. 438 особей сизого голубя.

Птицы вблизи аэропортов несут серьезную угрозу безопасности полетов. Так, 15 августа самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел на кукурузном поле, так как в оба двигателя А321 при взлете попали птицы. В результате двигатели отказали, и произошло возгорание силовых установок.

В сентябре самолет, летевший из Краснодара в Иркутск, вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга из-за столкновения с птицей.

«Аэрофлот» предложил создать компанию для отлова птиц у аэропортов.



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