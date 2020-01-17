Игорь Николаев не смог перейти на «ты» в разговорах с Аллой Пугачевой

17.01.2020, 16:21, Разное

Несмотря на давнюю дружбу и сотрудничество с Аллой Пугачевой, Игорь Николаев так и не смог в разговоре с ней перейти на «ты». По словам музыканта, дело не в возрасте.
Композитор и Примадона знакомы с конца 70-х годов, они дружат семьями, к тому же, Николаев является крестным отцом дочери эстрадной звезды Кристины Орбакайте. По словам самого музыканта, они с Пугачевой почти родня, но в беседах с ней он никогда не переходит на «ты»: не получается, и артист не видит в этом потребности. «Дело не в возрасте. Разница у нас всего 10 лет», — отметил он.

Игорь Николаев дружит с актером Сергеем Шакуровым, который старше композитора на 18 лет, но это не мешает им общаться на «ты». Причиной сложностей в диалогах с Аллой Борисовной еще является то, что в ее группу певец пришел 19-летним парнем, поэтому у него своеобразная рефлексия. Музыкант вспомнил, когда он сотрудничал с Примадонной, они не просто исполняли песни советских авторов, а экспериментировали, и от каждого участника коллектива исходил креатив.

Игорь Николаев 17 января отмечает юбилей, ему исполнилось 60 лет. Поздравила его с важным торжеством упомянутая выше Кристина Орбакайте, которая воспринимает возможность работать вместе с именинником и общаться с ним как большой дар. Крестница пожелала ему процветания, счастья и здоровья, а также назвала Николаева «нашим Моцартом». Поздравила его и Алла Пугачева, которая ласкательно называет коллегу Игоряшей.



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