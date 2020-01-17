В Вологодской области вбежавшая в школу бойцовская собака покусала шестерых учеников

Сотрудники прокуратуры Волгоградской области выясняют обстоятельства инцидента, случившегося в одной из школ. На территорию учебного учреждения забежала собака бойцовской породы и покусала шестерых детей.

Как уточнили представители ведомства, инцидент случился днем 16 января. Жертвами нападения собаки стали дети, обучающиеся в младших классах. Согласно имеющимся данным, владелицей животного является местная жительница. Собаку удалось вывести на улицу сыну этой женщины — ученику одного из старших классов данной школы. Пострадавшим сразу же оказали необходимую медицинскую помощь.

В прокуратуре пообещали после выяснения обстоятельств произошедшего дать правовую характеристику действиям руководства учебного учреждения, не обеспечившего безопасность школьников. Правоохранители выясняют, как бойцовская собака могла оказаться в здании школы.

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