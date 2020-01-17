В Москве дан старт розничным продажам фотоаппарата «Зенит М»

В Москве началась продажа в розницу фотоаппарата, известного каждому жителю страны. Обновленная модель добавила к своему названию одну лишь букву М. «Зенит М» представлен выпуском ограниченной линейки известного бренда.
Холдинг «Швабе» сообщил, что камеру в полной комплектации стоимостью 460 тысяч рублей можно приобрести в двух цветах — серебряном и черном. Для российского рынка цена аппарата в 460 000 рублей является фиксированной.
Ранее стать владельцем легендарного фотоаппарата можно было только в интернете. Его реализацией занимались одноименный онлайн-магазин «Зенит» и официальные партнеры завода. Флагманский бутик Leica в ГУМе Москвы получил лимитированную коллекцию, оснащенную объективом «Зенитар 1/35».
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Последнее: Итальянский бренд Versace не будет использовать кожу кенгуру в своих изделиях. Об этом сообщается на сайте организации LAV, занимающаяся защитой прав животных. Переговоры LAV и Versace начались еще в 2018 году. Бренд отказался от использования кожи кенгуру еще в 2019-м, но сообщил об этом уже в 2020-м. По данным LAV, каждый год в Австралии в коммерческих […]
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