В Москве дан старт розничным продажам фотоаппарата «Зенит М»

В Москве началась продажа в розницу фотоаппарата, известного каждому жителю страны. Обновленная модель добавила к своему названию одну лишь букву М. «Зенит М» представлен выпуском ограниченной линейки известного бренда.

Холдинг «Швабе» сообщил, что камеру в полной комплектации стоимостью 460 тысяч рублей можно приобрести в двух цветах — серебряном и черном. Для российского рынка цена аппарата в 460 000 рублей является фиксированной.

Ранее стать владельцем легендарного фотоаппарата можно было только в интернете. Его реализацией занимались одноименный онлайн-магазин «Зенит» и официальные партнеры завода. Флагманский бутик Leica в ГУМе Москвы получил лимитированную коллекцию, оснащенную объективом «Зенитар 1/35».

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