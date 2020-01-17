Запуск метро на Виноградарь откладывается на год

Сроки завершения строительства и запуска метро на Виноградарь откладывается на год. Об этом 16 января на пресс-конференции сообщил глава наблюдательного совета ПАО «Киевметрострой» Олег Токарев, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Строительством занимаются те, кто понятия не имеют об этом деле. Нарушается технологическая цепочка, люди занимаются тем, что осваивают средства, а не строят. Уже есть риск затянуть строительство дополнительно на два-три года», – подчеркнул он.

Токарев заявил, что руководитель «Киевметростроя» Василий Кобиль блокирует доступ к строительству опытных профессионалов. Он добавил, что из 2,6 млрд грн выделенных средств 1,6 млрд уже потрачено, а работы выполнены на 150 млн. Остальные средства были потрачены по разным контрактам.

По словам главного инженера строительства метро на Виноградарь Евгения Шатайкина, отставание от графика составляет не менее 7-8 месяцев.

«Технологическая цепочка на сегодняшний день нарушена. Я не говорю о нарушении технологий, я говорю о технологической цепочке», – заявил Шатайкин.

Он отметил, что специалисты были отведены от закупки техники и закупленная техника не работает в полном объеме с теми скоростями, которые были заложены в плане строительства.

Как сообщило «Интерфакс-Украина», 17 декабря 2019 года акционеры «Киевметростроя» досрочно прекратили полномочия наблюдательного совета, а его новый состав уволил Кобиля и назначил нового гендиректора – Александра Метелицу. В конце декабря Министерство юстиции Украины восстановило Кобиля в должности и в Едином реестре он значится гендиректором компании.

16 января Печерский райсуд Киева наложил арест на банковские счета ПАО «Киевметрострой» и его отдельных подразделений в рамках расследования возможных хищений во время строительства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На одном из серверов Amazon в штате Вирджиния нашли около 900 тыс. файлов с конфиденциальными данными порномоделей, в том числе их имена, дату рождения, гражданство, номера паспортов, отпечатки пальцев, пишут СМИ. Данные хранились в архивах zip для каждой модели, среди файлов есть видео, фото, скриншоты и документы, передает 3Dnews. Утечку нашли исследователи из vpnMentor, по […]