В Черкасской области злоумышленники пытались похитить бизнесмена, он сумел сбежать

В Черкасской области двое мужчин под предлогом покупки автомобиля напали на местного бизнесмена, избили его, надели наручники и пытались вывезти за пределы города. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции области.

«В полицию Черкасской области обратился местный житель и сообщил, что его пытались похитить двое неизвестных мужчин. Злоумышленники избили его и, угрожая оружием, надели наручники. На его же автомобиле пытались вывезти за пределы города. По дороге потерпевшему удалось выскочить из машины и сбежать», – говорится в сообщении.

Правоохранители ввели оперативный план «Сирена», после чего в течение получаса обнаружили автомобиль потерпевшего.

«Полицейские, которые работали с потерпевшим и отрабатывали место, где был найден автомобиль, обнаружили вещественные доказательства и следы, которые помогли установить личность нападавшего. Им оказался житель Киевской области. Его на следующий же день задержали на территории города Черкассы. Также полицейские установили и сообщника – им оказался родной брат злоумышленника. Его задержали на территории Киевской области», – рассказали в полиции.

В ходе обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили балаклаву, форму сотрудников полиции, пластиковые хомуты, шприцы с неизвестным веществом и стартовые пакеты от сим-карт. Задержанные указали, где спрятали пистолет с патронами, которым угрожали мужчине.

Злоумышленники узнали, что бизнесмен имел при себе большую сумму денежных средств, они совершили нападение с целью завладеть ими.

Нападавшие задержаны. Полицейские устанавливают личности других участников преступной группы, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления и проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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