В Киеве активисты на митингах под Фондом госимущества, Офисом президента и Кабмином заявили о коррупции главы ФГИ

В Киеве активисты 17 января провели акции протеста под Фондом госимущества, Офисом президента и Кабмином, они требовали от главы ФГИ Дмитрия Сенниченко прекратить назначать на должности коррупционеров и пресечь коррупционные схемы, пишет агентство УНН.

По данным активистов, Сенниченко назначил в наблюдательные советы нескольких облэнерго Алексея Беспалова, которому Национальное антикоррупционное бюро выдвигает подозрения в выведении государственных средств на счета частной компании “Енергомережа”. Митингующие заявили, что новое назначение позволит Беспалому реализовывать не только экономические схемы с подконтрольными ФГИ облэнерго, но и схемы с приватизацией государственных компаний.

Они держали в руках плакаты “Сенниченко и Беспалов. Мы не слепые!”, “Сенниченко – новый, схемы – старые”, “Беспалов возглавил коррупционные схемы Сенниченко”, “Беспалов + Сенниченко = коррупция”, “Нет коррупции в Фонде госимущества!”.

Активисты считают, что конкурсы на должности в ФГИ проводятся с нарушениями, и причины, по которым будут отклонять кандидатуры «неугодных», нужно поверять.

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Фото: unn.com.ua



Фото: unn.com.ua



Фото: unn.com.ua

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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