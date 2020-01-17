На “Олимпийском” прокомментировали слухи о приватизации части НСК клубом “Шахтер”

17.01.2020, 16:18, Новости дня

В пресс-службе НСК «Олимпийский» в комментарии изданию «ГОРДОН» по поводу информации о возможной покупке части арены футбольным клубом «Шахтер» сообщили, что согласно закону Украины стадион не может быть приватизирован.

«Поскольку НСК «Олимпийский» является объектом спортивной инфраструктуры Украины и входит в перечень объектов, которые не подлежат приватизации, комментировать информацию о его вероятной продаже не имеет смысла», – сказали в пресс-службе стадиона.

Согласно закону Украины «Про приватизацию государственного и коммунального имущества» государственные спортивные сооружения, обеспечивающие проведение всеукраинских и международных спортивных соревнований, действительно не могут быть приватизированы.

17 января сайт Champion.com.ua, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что «Шахтер» планирует выкупить часть НСК «Олимпийский».

Сейчас на НСК «Олимпийский» свои домашние матчи проводит киевское «Динамо».

С мая 2014-го по январь 2017 года «Шахтер» проводил свои домашние матчи на «Арене Львов». С начала 2017-го донецкий клуб выступает на ОСК «Металлист».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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