Тревел-блогер: Собачьи туалеты в аэропортах упростят жизнь путешественников с питомцами

Собачьи туалеты сильно упростят жизнь путешественников с питомцами, они как минимум позволят избежать повторного прохождения проверок, рассказал газете ВЗГЛЯД тревел-блогер Глеб Корнилов, путешествующий по миру со своим мопсом.

В финском аэропорту города Хельсинки открыли специальные туалеты для собак, которые представляют собой комнату с покрытием, имитирующим газон.

«Собака – это друг человечества на протяжении нескольких тысячелетий. Многие люди не могут вообще без собак прожить порой и дня, и, соответственно, должны и любят с ними путешествовать. Поэтому это огромный плюс, что такие крупные корпорации как аэропорты идут навстречу владельцам животных и совершенствуют свои услуги в плане «dog friendly», – говорит Корнилов.

К сожалению, на данный момент в большинстве аэропортов удобства для животных минимальные, а отношение авиакомпаний к владельцам оставляет желать лучшего, отмечает блогер. Собачьи туалеты в аэропортах – первый правильный шаг в этом отношении, и в любом случае он будет востребован, считает Корнилов.

«У нас как-то была долгая задержка рейса, больше пяти или шести часов. Чтобы выгулять собак, нам пришлось выйти за территорию аэропорта. Соответственно, после этого мы были вынуждены заново проходить все проверки, чтобы попасть обратно в зону ожидания. Поэтому туалет для животных в таком случае – огромный плюс», – рассказывает Корнилов.

Другим аэропортам также стоит начать создавать удобства для питомцев и их владельцев, считает блогер.

Финская радиостанция Yle отметила, что за год через аэропорт Хельсинки путешественники провозят более 10 000 собак.

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