Мнение: Иногда он приходил к ним ночью по пьяни…

Недавно сеть взорвала одна новость о том, что жена задушила бывшего супруга. Она ничего не отрицает и во всю плачет на камеру. Что пошло не так? Почему она решила, что, убив мужа, можно решить все проблемы? На эти вопросы она будет отвечать в суде. Пока что она сидит дома с подпиской о невыезде, а не в тюрьме.

Как говорит женщина, с мужем она развелась, но иногда он заходил «по пьяни» к ним домой, устраивал скандалы и разборки. Вот и в тот зловещий вечер он нагрянул неожиданно: начались крики, ор, скандалы. Захотел секса – получил отказ. В ответ — накинулся и стал душить, а потом переключился на дочь.

По словам женщины, он хотел изнасиловать их старшенькую. По другим данным, он переключил на дочь свой гнев. Что там правда произошло – никто не знает, кроме них самих. Но расклад такой: женщина задушила бывшего мужа ремнем. Вызвала полицию и во всем созналась.

Вся эта история похожа на сюжет сериала, в котором члены семьи договариваются об убийстве главы семьи, прорабатывая детали и легенды. Теперь им остается придерживаться только одной версии, чтобы выйти сухими из воды.

Тема насилия дома достаточно жуткая. Жертвы молчат годами, еле разводятся, страдают от преследований и молятся о новой жизни. А потом, когда случается наихудшее, как, например, убийство, то оказывается мало свидетелей их долгой страдальческой жизни, и правоту поступка доказать почти невозможно.

Такой версией пользуются и настоящие убийцы, ведь, когда упоминаешь о скрытом насилии, все начинаются сильно сомневаться в дерзком поступке, и сочувствие выходит на первый план.

Таким образом, женщине, убившей своего мужа – кто-то сочувствует, кто-то топит за наказание по закону. За продолжением всей истории, думаю, будет следить все. Новая история Хачатурян во всей красе, только доказать бы?

Источник: Достало

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