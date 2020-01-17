Принцесса Беатрис, Кейт Хадсон и другие на предсвадебном обеде Даши Жуковой и Ставроса Ниархоса в горах

В октябре прошлого года основательница музея современного искусства «Гараж» Даша Жукова вышла замуж за наследника судостроительной компании Ставроса Ниархоса. Пара сыграла тихую и скромную свадьбу в Париже, но на этом они решили не останавливаться — и уже в эти выходные состоится торжество куда большего масштаба. В списке приглашенных около 500 гостей, в том числе Гвинет Пэлтроу, Дэвид Бекхэм, Лив Тайлер, Карли Клосс и Джошуа Кушнер, Диана фон Фюрстенберг и многие другие селебрити.

Уже известно, что пара обменяется клятвами в любви и верности в мэрии города Санкт-Мориц, а затем устроит вечеринку в пятизвездочном отеле Kulm St. Moritz, принадлежащем семье жениха. Для коктейля установят шатры на улице, а британский диджей Марк Ронсон будет отвечать за музыку на вечеринке. По предварительным подсчетам, полная аренда отеля на выходные обойдется паре в 4,5-5 миллионов фунтов стерлингов.

Пока что не все гости прилетели в этот заснеженный городок и заселились в номерах с видом на озеро Санкт-Мориц и Альпы, но их оказалось достаточно, чтобы провести традиционный предсвадебный обед. Влюбленные подошли к выбору места с фантазией и накрыли стол прямо в горах, а до того как сесть за него, нагуляли аппетит, скатившись несколько раз на лыжах. На обеде присутствовали несколько десятков гостей, которых жених и невеста, несмотря на зиму, посадили на улице. Но они позаботились о гостях и раздали всем шерстяные пледы, а вместо праздничного дресс-кода было лишь одно правило — одеться как можно теплее. Также в объктивы не гостей, а уже папарацци попали принцесса Беатрис и ее жених Эдоардо Мапелли Моцци — их видели в спортивной экипировке и с лыжами в руках у входа в отель. Так что, скорее всего, они тоже были в числе гостей на предсвадебном приеме.

Джен Мейер, Келли Сойер, Сара Фостер и Джейми Мизрахи

Даша Жукова Сара Фостер и Нико Мизрахи Келли Сойер и Джейми Мизрахи

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци

Кстати, устраивать проводы холостяцкой жизни Даша Жукова начала еще накануне вечером, когда в Санкт-Мориц слетелись ее подруги — актрисы Кейт Хадсон и Сара Фостер, модель Келли Сойер, дизайнеры Джейми Мизрахи и Джен Мейер. Все они собрались в четверг вечером на скромном девичнике, который, судя по кадрам в социальных сетях, ограничился лишь ужином и непринужденными разговорами в уютной обстановке.

Даша Жукова, Кейт Хадсон, Сара Фостер, Джен Мейер, Келли Сойер и Джейми Мизрахи Кейт Хадсон, Сара Фостер, Джейн Мейер (за эмоджи), Келли Сойер и Джейми Мизрахи

Напомним, о романе пары впервые заговорили в 2017 году, после чего папарацци несколько раз снимали Дарью и Ставроса вместе. В том же году Даша Жукова объявила о расставании с миллиардером Романом Абрамовичем. Бывшие супруги остались друзьями и продолжают совместно воспитывать общих детей. В декабре прошлого года они вместе позировали фотографам на предновогодней вечеринке в центре «Гараж» в Москве.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Журналисты российского издания The Insider нашли у министра иностранных дел России Сергея Лаврова дом в элитной деревне Жуковка по соседству с Барвихой и квартиру в не менее элитном доме в Шведском тупике в Москве, где живет много высокопоставленных чиновников. По данным издания, суммарная стоимость этой недвижимости составляет около 600 млн рублей, что существенно больше того, что Лавров мог […]