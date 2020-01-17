«Я оборотень»: Ляйсан Утяшева сменила имидж во время гастролей в Америке

34-летняя Ляйсан Утяшева с мужем Павлом Волей и детьми уже чуть больше недели находятся по ту сторону океана — все семейство улетело в США сразу после новогодних праздников. Там они сопровождают комика во время гастролей. Спортсменка почти ежедневно делится с подписчиками деталями увлекательной поездки: публикует фотографии с закулисья концертов своего мужа, видео зарядки с пляжа в Майами (как другие селебрити активно отметили начало 2020 года, смотрите здесь) и многое другое. Но несколько часов назад она ошарашила своих фанатов значительной сменой имиджа. Ляйсан решила начать новый год с нового образа и обрезала длинные волосы до каре, которое едва достает до подбородка. Однако на другой цвет волос она так и не решилась — лишь высветлила их на пару тонов.

И снова новая прическа — каре. Надолго ли…??? Мне кажется, я оборотень,

— написала она под фото с Павлом Волей. Кстати, в ноябре прошлого года супруги отметили седьмую годовщину брака, и в честь этого события Павел Воля, отвечающий в семье за креатив, написал памятное стихотворение, посвященное жене.

В комментариях интернет-пользователи неоднозначно оценили перемены: некоторые пишут, что телеведущей идет новый образ, другие же раскритиковали ее в пух и прах.

3 волосинки на голове осталось. Зачем было высветляться?! Блин, никто не мог подсказать, что не нужно этого делать? Теперь до такой длины и состояния волос, как было раньше, никогда не отрастить (по себе знаю). Найдите ХОРОШЕГО мастера, лечите и восстанавливайте волосы. Поговорка в тему: «Что имеем, не храним, потерявши — плачем».

Какая красотка! Круть!

Красивый вы оборотень)

Все волосы жженные…

Супер, стали строгая, тонкая, интеллигентная еще сильнее, красивая, очень идет.

Вас и не узнать!!! Америка людей меняет))) лишь бы в лучшую сторону.

По-моему, вам лучше с длинными.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева

А как вам перемены во внешности Ляйсан?

опросНравится ли вам новый имидж Ляйсан Утяшевой?ДаНет

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Домашние питомцы способны к укусам, если находятся в стрессовом состоянии, незнакомой обстановке, рядом с чужими людьми или при неправильном с ними обращении. Медики назвали способы, которые помогут определить серьезность травмы. Для начала следует осмотреть место повреждения, чтобы определить состояние раненого. Нужно обращать внимание на гематому, кожные проколы, а также кровотечение и посторонние предметы в ране. […]