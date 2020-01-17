В Москве школьник избил учительницу из-за порванного наушника

В Москве восьмиклассник жестоко избил учительницу во время занятий. Деталями случившегося поделились очевидцы в социальных сетях.
Как рассказали школьники, во время урока физики 15-летний учащийся слушал музыку в наушниках. Преподаватель сделала ему замечание, однако подросток проигнорировал ее слова. Тогда учительница дернула ребенка за наушники и случайно порвала провод. Восьмиклассник сильно разозлился и несколько раз ударил преподавателя, после чего устроил погром в кабинете.
Как сообщает ТВ Центр, женщину госпитализировали с травмами. По факту произошедшего Следственный комитет проводит доследственную проверку.
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