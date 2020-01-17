Сергей Жорин: «Петросян и Степаненко начнут делить имущество через год»

Адвокат российского юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин заявил, что активная фаза раздела имущества артиста с бывшей супругой Еленой Степаненко начнется только через год. Сейчас эксперты оценивают стоимость состояния, на сегодняшний день они закончили разбираться с недвижимостью.

По словам адвоката, все дела можно урегулировать прямо сегодня, если все поделить пополам. Евгений Петросян готов согласиться с таким решением, но Елена Степаненко отказывается, поскольку за время супружеской жизни они вдвоем накопили много культурных ценностей: книг и фарфоровых изделий.

Кроме того, в США у Евгения Петросяна есть дом, в котором сегодня проживает его дочь Викторина. Она всецело поддерживает мачеху, но Сергей Жорин считает, что ни она, ни бывшая супруга не могут принимать решения за Евгения Петросяна. А Елена Степаненко и Викторина могли объединить усилия, чтобы им досталась больше недвижимости, чем юмористу.

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