Samsung представила внешний накопитель SSD T7 Touch со сканером отпечатков пальцев

Корпорация Samsung собирается выпустить внешний твердотельный накопитель SSD. Устройство T7 Touch получит компактный дизайн и сканер отпечатков пальцев.

Разработчики оснастят девайс очень высокой скоростью передачи данных – до 10 Гб, которая сейчас доступна для стандарта USB 3.3 Gen 2, а также скоростью записи и чтения до 1050 Мбайт/с. Внешний накопитель способен поднимать защиту информации на лучший уровень благодаря вмонтированному сканеру отпечатков пальцев. Аппарат имеет маленькие размеры – всего 85×57 мм, его толщина составляет 8 мм, а вес 58 г.

Устройство Samsung доступно в темном и серебристом цветах. Также можно выбрать варианты накопителя, то есть 500 Гб, 1Тб и 2Тб. SSD T7 Touch поддерживает ОС Windows, Android и Mac. Компания обещает выпустить новинку во втором квартале 2020 года.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Домашние питомцы способны к укусам, если находятся в стрессовом состоянии, незнакомой обстановке, рядом с чужими людьми или при неправильном с ними обращении. Медики назвали способы, которые помогут определить серьезность травмы. Для начала следует осмотреть место повреждения, чтобы определить состояние раненого. Нужно обращать внимание на гематому, кожные проколы, а также кровотечение и посторонние предметы в ране. […]