Samsung представила внешний накопитель SSD T7 Touch со сканером отпечатков пальцев

Корпорация Samsung собирается выпустить внешний твердотельный накопитель SSD. Устройство T7 Touch получит компактный дизайн и сканер отпечатков пальцев.
Разработчики оснастят девайс очень высокой скоростью передачи данных – до 10 Гб, которая сейчас доступна для стандарта USB 3.3 Gen 2, а также скоростью записи и чтения до 1050 Мбайт/с. Внешний накопитель способен поднимать защиту информации на лучший уровень благодаря вмонтированному сканеру отпечатков пальцев. Аппарат имеет маленькие размеры – всего 85×57 мм, его толщина составляет 8 мм, а вес 58 г.
Устройство Samsung доступно в темном и серебристом цветах. Также можно выбрать варианты накопителя, то есть 500 Гб, 1Тб и 2Тб. SSD T7 Touch поддерживает ОС Windows, Android и Mac. Компания обещает выпустить новинку во втором квартале 2020 года.
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