Путин и Меркель обсудили предстоящую встречу по Ливии

17.01.2020, 15:58, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили во время телефонного разговора вопросы, связанные с международной конференцией по Ливии, которая пройдет в Берлине 19 января.

«По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель. Обсуждались различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, которая проводится в Берлине 19 января», – сообщили в пресс-службе Кремля, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Владимир Путин примет участие в международной конференции по Ливии.

Напомним, 13 января в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии. Стороны конфликта не смогли прийти к согласию, Хафтар отказался подписывать итоговый документ.

Позже Германия объявила новую конференцию по Ливии, на которую пригласила Россию, Сараджа, Хафтара, представителей США, Британии, Турции, Египта, ООН и Евросоюза.

Хафтар в качестве условия для продолжения переговоров и подписания соглашения о перемирии потребовал полного разоружения действующих в стране военизированных формирований в срок до 90 дней.



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