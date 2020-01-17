Иранская шахматистка не сможет вернуться на родину из-за фотографии, на которой у нее сполз хиджаб

Иранская шахматистка и арбитр категории А Шохре Байат не может вернуться домой в Иран из-за того, что во время матча чемпионата мира у нее сполз хиджаб. За это ей может грозить тюрьма, пишет «Новая газета».
После публикации фотографии с турнира Байат начали оскорблять в соцсетях. Ее называют «блудницей», обещают слепоту «от Аллаха» и требуют проверить всех, кто был причастен к ее шахматной карьере, отмечает газета.
«Связались со мной и из Шахматной федерации Ирана. Они подтвердили, что все плохо, и попросили написать публичное заявление „в поддержку хиджаба“. Мне очень трудно носить хиджаб, но я ношу его, потому что я живу в Иране. Но защищать хиджаб — это слишком», — рассказала Байат.
В итоге шахматистка отказалась от ношения платка. Байат попросила у министерства спорта гарантии, что она будет в безопасности, если вернется в страну, но в ведомстве отказались их дать. По словам Байат, все, кто протестовал против хиджаба, сейчас находятся в тюрьме.
32-летняя Шохре Байат — первая и единственная гражданка из Азии, которая стала международным арбитром категории А.
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