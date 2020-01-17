Рада обратится к власти Италии из-за преследования Маркива

17 января Верховная Рада приняла постановление №2717 «О заявлении Верховной Рады Украины в связи с уголовным преследованием старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива в Итальянской Республике», передает корреспондент издания «ГОРДОН».

За соответствующее решение проголосовали 323 нардепа.

«Верховная Рада постановляет, уважая независимость и авторитетность судебной ветви власти Италии, отмечая, что решение суда нарушает права военнослужащего Украины и наносит вред имиджу нашего государства, дать следующую политическую оценку такому решению: «Верховная Рада Украины считает решение суда города Павия (регион Ломбардия, Итальянская Республика) от 12 июля 2019 года в отношении гражданина Украины Виталия Маркива таким, что наносит ущерб суверенным правам государства Украина», обратиться к президенту Италии включительно с парламентом Республики с просьбой в рамках своих полномочий обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность апелляционного производства в отношении Маркива», – говорится в документе.

В пояснительной записке подчеркивается, что в тексте приговора итальянского суда не содержится прямых доказательств, которые однозначно бы указывали на причастность Маркива к убийству итальянского журналиста Андреа Роккели, погибшего 24 мая 2014 во время минометного обстрела вблизи города Славянск Донецкой области.

«Доказательная база стороны обвинения строится на предположениях и манипулятивной интерпретации фактов», – подчеркивается в документе.

Дело Маркива продемонстрировало очевидные нарушения принципов верховенства права, гарантий на справедливый суд и одного из ключевых принципов уголовного процесса – презумпции невиновности, утверждают в парламенте.

Рада обращает внимание, что процесс проходил в глубоко антиукраинской атмосфере, доказательства стороны обвинения базировались на слухах и предубеждениях, суд отклонил запрос на проведение осмотра места происшествия на горе Карачун (поданный защитой Маркива), а вероятная причастность российской и пророссийской стороны, присутствующих там во время трагедии, не расследовалась.

«Верховная Рада подчеркивает, что в ходе судебного рассмотрения не были предоставлены четкие однозначные доказательства вины украинских военных, вообще, или Маркива, в частности», – говорится в документе.

Украинского нацгвардейца Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству Роккелли и его российского переводчика 24 мая 2014 года. По версии прокуроров, Маркив с горы Карачун передал командованию данные о местонахождении журналистов, после чего произошел обстрел, в ходе которого Роккелли погиб.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

12 июля 2019 года суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы.

20 ноября Украина подала жалобу на приговор Маркиву. Ее рассмотрение ожидается весной 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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