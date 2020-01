Кто войдет в Зал славы рок-н-ролла в 2020 году?

Зал славы рок-н-ролла опубликовал имена музыкантов, которые пополнят список самых влиятельных деятелей музыкальной индустрии.

В отличие от прошлого года, когда в почетный список были включены пять британских коллективов, в этот раз большинство лауреатов — американские музыканты. В 2020 году в Зал славы войдут британские группы Depeche Mode и T. Rex, американская певица Уитни Хьюстон, группы Nine Inch Nails и The Doobie Brothers, а также рэпер The Notorious B.I.G.

Группа Nine Inch Nails является одним из самых заметных представителей индастриал-сцены в США и двукратным лауреатом премии «Грэмми». Фронтмент группы Трент Резнор признался, что был "шокирован" и "приятно удивлен", когда узнал, что группа окажется в списке. Тогда как для Nine Inch Nails это уже не первая номинация на включение в Зал славы, калифорнийская группа The Doobie Brothers оказалась в списке претендентов впервые. Коллектив начал свою музыкальную деятельность в начале 1970-х, исполняя музыку в стиле хард-рок. Впоследствии звучание коллектива претерпело значительные изменения под влиянием поп-музыки и соула.

Певица Уитни Хьюстон, также оказавшаяся в списке номинантов впервые, будет включена в Зал славы рок-н-ролла посмертно: исполнительница скончалась в феврале 2012 года. Имя Хьюстон занесено в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее число музыкальных наград; она также считается одной из наиболее коммерчески успешных американских исполнительниц всех времен.

Британский коллектив Depeche Mode известен как один из наиболее известных представителей движения «новой волны». Экспериментируя с такими жанрами, как синти-поп, рок и электронная музыка, группа оказала колоссальное влияние не только на конкретных музыкантов, но и на целые музыкальные жанры. Другой британский коллектив, T. Rex, считается одним из пионеров жанра глэм-рок. Выступление фронтмента группы Марка Болана на музыкальном шоу BBC Top of the Pops в 1971 часто упоминается как отправная точка для всего глэм-движения. Группа была популярна среди поклонников британской андеграундной сцены 1970-х и вела активную музыкальную деятельность вплоть до смерти Болана в 1977 году.

Единственный рэпер, представленный в списке, — The Notorigous B.I.G., который считается одним из главных представителей хип-хопа Восточного побережья. Он пополнит немногочисленный список рэперов, когда-либо включенных в Зал славы рок-н-ролла, среди которых такие музыканты, как Тупак Шакур, группы N.W.A., Beastie Boys и Run-DMC.

В прошлом году список пополнился певицей Джанет Джексон, «королевой рок-н-ролла» Стиви Никс и несколькими британскими рок-группами – The Zombies, Radiohead, The Cure, Roxy Music и Def Leppard.

