В Росавиации объяснили перенос рейсов «Аэрофлота» в Тегеран на утро

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что «Аэрофлот» перенес рейсы в Тегеран на утро для лучшей идентификации самолетов.

Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что компания «Аэрофлот» из-за крушения Boeing украинской авиакомпании приняла решение о выполнении рейсов в Иран только в дневное время.

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