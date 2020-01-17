Платформа Tilda временно заблокировала два российских сайта из-за «политического» контента

Конструктор сайтов Tilda объяснил временную блокировку сайта о так называемом «ростовском деле» (уголовном преследовании активистов Яна Сидорова и Владислава Мордасова) особенностями новой функции платформы.

В официальном комментарии Tilda Publishing говорится, что сайт был заблокирован модератором из-за функции «Потоки», которая быстро публикует новости на созданной платформе.

Сайт о «ростовском деле» был заблокирован вечером 16 января, но вскоре был разблокирован. Это вызвало критику среди журналистов и правозащитников, которые регулярно пользуются платформой для публикации специальных проектов и репортажей, в том числе и на общественно-политическую тематику. Многие обвинили платформу в цензуре.

Согласно пользовательскому соглашению, говорится в заявлении компании, на платформе в целом запрещено публиковать общественно-политический материал, но основную часть сайтов с подобной тематикой (сайты НКО, политиков и ощественных центров) Tilda не блокирует. В каждом отдельном случае модераторы «смотрят на адекватность» опубликованного, написано в сообщении.

«Безусловно, Тильда за свободу слова. Однако мы вынуждены признать, что на данный момент мы не обладаем огромными юридическими мощностями, которые есть у компаний-гигантов. Речь не о том, чтобы «мочить» оппозиционные власти СМИ, иное мнение. Политика – поле для проявлений самых разных человеческих устремлений, которые зачастую принимают экстремистские формы: проповедуют превосходство одной группы людей над другими, призывают к насилию», – говорится в комментарии компании.

В компании также заявили, что планируют придерживаться своего правила, но модераторы сами не всегда его соблюдают.

«Нам, конечно, хотелось бы следовать нашему же правилу и блокировать весь [политический] контент, но все зависит от адекватности и агрессивности контента», – написано в сообщении.

Ранее авторы сайта о «ростовском деле» рассказали, что Tilda заблокировала их сайт за нарушение запрета на публикации на общественно-политические темы.

Позже о блокировке своего сайта о «московском деле» на Tilda рассказала активистка Ольга Мисик. Представители платформы заявили, что ее страница была заблокирована еще до 2020 года, но в техподдержку она не обращалась. Сейчас модераторы сайт разблокировали.

Tilda Publishing – популярный в России блочный конструктор сайтов, который не требует от пользователей специальных навыков программирования.

Фигуранты «ростовского дела» Сидоров и Мордасов были приговорены к длительным срокам заключения по обвинению в подготовке беспорядков в Ростове-на-Дону 5 ноября 2017 года. В этот день они вышли на пикет к зданию областного правительства. Правозащитники называют дело сфабрикованным.

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