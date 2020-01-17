Зеленский дал силовикам две недели, чтобы выяснить, кто прослушивал премьера Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить всех причастных к прослушке и публикации записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины, сообщает пресс-служба украинского президента. Тот же срок Зеленский дал силовикам для того, чтобы «наработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем» и технически обеспечить защиту информации высших украинских чиновников.

Заявление было сделано 17 января во время встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.

«Требую, чтобы за две недели как можно скорее мы с вами получили информацию: кто вел записи … Найти, кто это сделал, и с этим разобраться», – сказал Зеленский.

«Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь место в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности», – говорится в сообщении пресс-службы президента.

15 января в украинском интернете появилась аудиозапись, подлинность которой пока не подтверждена. На ней несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президента, а также причины и последствия повышения курса гривны. Кроме того, в записи, человек с голосом, похожим на голос премьера, говорит о своей «некомпетентности» в экономических вопросах. По некоторым данным, запись могла быть сделана 16 декабря, а в совещании якобы участвовали, кроме Гончарука, заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Кузнецов и другие.

Гончарук по итогам этого скандала 17 января написал заявление об отставке, но Зеленский пока его не подписал.

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