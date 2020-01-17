Die Welt — маленький успех, но ещё не прорыв — Хафтар пообещал Берлину соблюдать перемирие в Ливии

17.01.2020, 15:47, Новости дня

Последние усилия Берлина по установлению мира в Ливии всё же были не напрасны, пишет Die Welt. «Хафтар пообещал соблюдать режим прекращения огня, несмотря на то, что в начале недели он не подписал в Москве соглашение о перемирии», — заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас после переговоров с командующим Ливийской национальной армией.


Reuters

«Маленький успех, но ещё не прорыв» — последние усилия Берлина по установлению мира в Ливии всё же были не напрасны, пишет немецкая газета Die Welt.

Как заявил министр иностранных дел Германии Хайко, в ходе трёхчасовых переговоров в Бенгази с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром ему удалось добиться небольшого прогресса в достижении перемирия в Ливии, пишет издание.

«Хафтар пообещал соблюдать режим прекращения огня, несмотря на то, что в начале недели он не подписал в Москве соглашение о перемирии. Это очень важно», — констатировал глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

В тот день, напоминает Die Welt, Хафтар неожиданно покинул Москву, так и не подписав соглашение о введении режима прекращения огня.

Предположительно, в ходе переговоров главу Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа не устроило требование Хафтара позволить его войскам войти в столицу Ливии Триполи, что, собственно, и стало причиной поспешного отъезда командующего Ливийской национальной армией из Москвы, уточняет издание.

В настоящий момент военное преимущество в ливийском конфликте на стороне Хафтара. Если и на международной конференции по Ливии, которая пройдёт 19 января в Берлине, командующий Ливийской национальной армией будет не готов пойти на компромисс, то лёгкими предстоящие переговоры, безусловно, не будут, предупреждает немецкая газета.

«Таким образом, в Берлине Хафтар будет вести переговоры с позиции силы. Впрочем, то, что он не хочет отказываться от перемирия, как минимум означает, что шансов на мир после Москвы меньше не стало», — считает Die Welt.



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