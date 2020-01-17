Названы сроки визита Хафтара в Москву

Глава Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар планирует посетить Москву после конференции по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января.

«Сейчас фельдмаршал находится в Афинах, откуда отправится в Берлин. Сроки визита в Москву пока не известны, но он состоится уже после берлинской конференции», – сообщил ливийский диписточник, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Хафтар направил письмо с благодарностью Владимиру Путину.

Напомним, 13 января в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии. Стороны конфликта не смогли прийти к согласию, Хафтар отказался подписывать итоговый документ.

Позже Германия объявила новую конференцию по Ливии, на которую пригласила Россию, Сараджа, Хафтара, представителей США, Британии, Турции, Египта, ООН и Евросоюза.

Хафтар в качестве условия для продолжения переговоров и подписания соглашения о перемирии потребовал полного разоружения действующих в стране военизированных формирований в срок до 90 дней.

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