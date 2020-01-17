Дети плакали, а взрослые целовали руки: Цымбалюк-Романовская дала грандиозный концерт в Москве

Еще недавно киевская пианистка жаловалась в интервью: «У меня два концерта сорвались. Это, конечно, неприятно. У меня же нет запрета на профессиональную деятельность. Если я поиграю Шопена или Моцарта, хуже от этого точно никому не станет». Она сожалела, что профессия и консерваторское образование ее не кормят. «Если я не могу выйти и сыграть, мне негде, – то нет, конечно. В данный момент. Но у меня есть предложения, просто сейчас не буду их озвучивать», – говорила Виталина.
Наконец-то стало известно, что это за предложения. Только что она дала грандиозный концерт для подопечных благотворительного фонда поддержки детства, юношества и здоровья «Благодатель». «Впервые после 3-летнего перерыва выступала перед детской аудиторией, а она самая требовательная, – призналась киевская пианистка. – Детки никогда не врут и не притворяются. Пьесы Роберта Шумана из цикла «Детские сцены» – гениальный повод для общения. Спасибо за приглашение поучаствовать, было невероятно трогательно».
Фортепианный цикл «Детские сцены» Шуман написал 1838 году и посвятил их любимой девушке Кларе Вик, с которой был в разлуке. Перебирая в памяти романтические моменты их взаимоотношений, композитор вспомнил слова Клары, что-де порой поступает как ребенок. Это высказывание зародило в нем идею создания цикла, впоследствии названого «Детскими сценами». Хотя композитор всегда подчеркивал, что произведение написано не для детей, а для взрослых, как напоминание им о счастливой беззаботной поре.
Интересно, о чем думала Виталина, когда играла их? Быть может, о счастливых годах жизни с Арменом Джигарханяном? Она относилась к нему как большому ребенку – баловала, заботилась, кормила из ложечки, одевала, сдувала пылинки.
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Присутствовавшие на концерте Цымбалюк-Романовской уверяют, что дети слушали музыкальные пьесы, затаив дыхание. Многие даже плакали – так тронула их игра. А взрослые потом целовали знаменитой гостье руки и уверяли, что у нее божий дар, что это ангелы небесные поют, когда она своими музыкальными пальчиками порхает по белоснежным клавишам…
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