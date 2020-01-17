Университет транспорта объявил конкурс названий для детского технопарка

17.01.2020, 15:42, Разное

Технопарк для подрастающего поколения откроется на
территории РУТ. Его площадь составит более тысячи квадратных метров, сообщили в
пресс-службе высшего учебного заведения.

«В начале года объявлен конкурс на его лучшее название.
Победителям и призерам конкурса будут также вручены памятные призы. Предложить
свой вариант, можно заполнив соответствующую форму», – отметили в
университете.

Детский технопарк станет отличной площадкой для развития
научно-технических и инженерных способностей у московских старшеклассников и
студентов. По словам ректора РУТ Александра Климова, вуз постарается, чтобы
молодые исследователи занимались проектами, перспективными для транспортного
комплекса столицы.

Важно, чтобы дети включились в реальную работу, подчеркнул
Климов. По словам ректора, одновременно посещать технопарк смогут около 100
человек.

В состав детского технопарка войдут несколько лабораторий:
IT, промышленного дизайна, прототипирования, «Умных технологий» на
транспорте, VR/AR. Разнообразие направлений позволит привлечь к
исследовательской и инженерно-конструкторской деятельности как можно больше
молодежи. Лаборатории сформируют у детей компетенции для создания и
развития «умных» транспортных систем городов.

Напомним, ранее «Дни.ру» писали, что Российский
университет транспорта стал победителем в командном зачете в финале XI
Международного творческого фестиваля студентов транспортных вузов
«ТранспАрт-2019». Команда вуза представила яркие музыкальный и
театральный номера.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: По словам американских военных, 11 военнослужащих госпитализированы с симптомом сотрясения мозга после нападения Ирана на прошлой неделе на иракские базы, где размещались войска США. Атака иранскиx баллистических ракет на две иракские базы была предпринята в ответ на удар беспилотника США, в результате которого был ликвидирован иранский генерал Кассем Сулеймани, командующий элитным подразделением Ирана «Кудс». Капитан […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика