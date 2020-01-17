Университет транспорта объявил конкурс названий для детского технопарка

Технопарк для подрастающего поколения откроется на

территории РУТ. Его площадь составит более тысячи квадратных метров, сообщили в

пресс-службе высшего учебного заведения.

«В начале года объявлен конкурс на его лучшее название.

Победителям и призерам конкурса будут также вручены памятные призы. Предложить

свой вариант, можно заполнив соответствующую форму», – отметили в

университете.

Детский технопарк станет отличной площадкой для развития

научно-технических и инженерных способностей у московских старшеклассников и

студентов. По словам ректора РУТ Александра Климова, вуз постарается, чтобы

молодые исследователи занимались проектами, перспективными для транспортного

комплекса столицы.

Важно, чтобы дети включились в реальную работу, подчеркнул

Климов. По словам ректора, одновременно посещать технопарк смогут около 100

человек.

В состав детского технопарка войдут несколько лабораторий:

IT, промышленного дизайна, прототипирования, «Умных технологий» на

транспорте, VR/AR. Разнообразие направлений позволит привлечь к

исследовательской и инженерно-конструкторской деятельности как можно больше

молодежи. Лаборатории сформируют у детей компетенции для создания и

развития «умных» транспортных систем городов.

Напомним, ранее «Дни.ру» писали, что Российский

университет транспорта стал победителем в командном зачете в финале XI

Международного творческого фестиваля студентов транспортных вузов

«ТранспАрт-2019». Команда вуза представила яркие музыкальный и

театральный номера.

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