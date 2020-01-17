Университет транспорта объявил конкурс названий для детского технопарка

Технопарк для подрастающего поколения откроется на
территории РУТ. Его площадь составит более тысячи квадратных метров, сообщили в
пресс-службе высшего учебного заведения.
«В начале года объявлен конкурс на его лучшее название.
Победителям и призерам конкурса будут также вручены памятные призы. Предложить
свой вариант, можно заполнив соответствующую форму», – отметили в
университете.
Детский технопарк станет отличной площадкой для развития
научно-технических и инженерных способностей у московских старшеклассников и
студентов. По словам ректора РУТ Александра Климова, вуз постарается, чтобы
молодые исследователи занимались проектами, перспективными для транспортного
комплекса столицы.
Важно, чтобы дети включились в реальную работу, подчеркнул
Климов. По словам ректора, одновременно посещать технопарк смогут около 100
человек.
В состав детского технопарка войдут несколько лабораторий:
IT, промышленного дизайна, прототипирования, «Умных технологий» на
транспорте, VR/AR. Разнообразие направлений позволит привлечь к
исследовательской и инженерно-конструкторской деятельности как можно больше
молодежи. Лаборатории сформируют у детей компетенции для создания и
развития «умных» транспортных систем городов.
Напомним, ранее «Дни.ру» писали, что Российский
университет транспорта стал победителем в командном зачете в финале XI
Международного творческого фестиваля студентов транспортных вузов
«ТранспАрт-2019». Команда вуза представила яркие музыкальный и
театральный номера.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: По словам американских военных, 11 военнослужащих госпитализированы с симптомом сотрясения мозга после нападения Ирана на прошлой неделе на иракские базы, где размещались войска США. Атака иранскиx баллистических ракет на две иракские базы была предпринята в ответ на удар беспилотника США, в результате которого был ликвидирован иранский генерал Кассем Сулеймани, командующий элитным подразделением Ирана «Кудс». Капитан […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Посадка самолета с горящим двигателем в Японии попала на видео / 21 декабря
- Синоптики посоветовали москвичам точить коньки / 19 декабря
- Участники протестов в Иране призвали к отставке руководства страны / 12 января
- Варшава ответила на слова Путина о Второй мировой войне / 22 декабря
- Кремль планирует создать к выборам в Госдуму партии во главе с Шнуровым и Дудем / 11 января
- Россия и Турция взяли на себя урегулирование конфликта в Ливии / 13 января
- Плющенко оценил решение Медведевой не сниматься с чемпионата России / 27 декабря
- Трампу доложили об ударах по военным объектам США в Ираке / 8 января