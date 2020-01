52-летняя Памела Андерсон снялась голой для Vanity Fair

Американская актриса и модель Памела Андерсон снялась топлес. Снимок опубликовал фотограф Кармело Редондо на своей странице в Instagram.

Фотография была сделана для итальянского издания Vanity Fair. На ней Андерсон сидит в кресле, на ее голове – бигуди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

* PAMELA ANDERSON * for VANITY FAIR ITALY @pamelaanderson for @vanityfairitalia Photo: @carmeloredondofotografo Artistic direction: @georgeosparra Stylist: @georgeosparra MUA: @ginomateus MUA assistant: @jochunicolas Photo assistant: @xtriman @bracphotography Thanck you always @loperenapascal * . . #pamelaanderson #pamanderson #vanityfair #vanityfairitalia #shooting #fashionphotography #fashionphotographer #napoleon #photoshoot #makeupartist #makeupandhair #fashion #fashionphotographer #new #campaign #moda #shooting #editoriales #editorials #fashioneditorials

Публикация от Carmelo Redondo (@carmeloredondofotografo) 15 Янв 2020 в 12:01 PST

Также она позировала в черной прозрачной одежде в стиле ретро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

@pamelaanderson for @vanityfairitalia Photo: @carmeloredondofotografo Artistic direction: @georgeosparra Stylist: @georgeosparra MUA: @ginomateus MUA assistant: @jochunicolas Photo assistant: @xtriman @bracphotography Thanck you always @loperenapascal * . Hat: @houseofbowsco Blouse: @nicolas__montenegro . No hay mejor manera de empezar el año que publicando para vanity Fair Italia con mi amada Pamela Anderson y acompañadisimo de mi querido amigo Jorge Parra, amigo lo volvimos hacer muy grande!! In love siempre con el trabajo impecable de mi querido Gino Mateus y mil gracias a Xtriman por su gran ayuda y volcarse más de lo que una persona se puede volcar en un proyecto! Gracias también a Mercedes bravo por su ayuda y a mi gran amigo @didacgaroe por ser el mejor compañero de aventuras!! #pamelaanderson #pamanderson #vanityfair #vanityfairitalia #shooting #fashionphotography #fashionphotographer #napoleon

Публикация от Carmelo Redondo (@carmeloredondofotografo) 15 Янв 2020 в 2:16 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram

PAMELA ANDERSON for VANITY FAIR ITALY @pamelaanderson for @vanityfairitalia Photo: @carmeloredondofotografo Artistic direction: @georgeosparra Stylist: @georgeosparra MUA: @ginomateus MUA assistant: @jochunicolas Photo assistant: @xtriman @bracphotography Thanck you always @loperenapascal * . . #pamelaanderson #pamanderson #vanityfair #vanityfairitalia #shooting #fashionphotography #fashionphotographer #napoleon #photoshoot #makeupartist #makeupandhair #fashion #fashionphotographer #new #campaign #moda #shooting #editoriales #editorials #fashioneditorials

Публикация от Carmelo Redondo (@carmeloredondofotografo) 16 Янв 2020 в 12:02 PST

Памела Андерсон родилась 1 июля 1967 года в Ледисмите, Канада. В 1989 году ее фото разместили на обложке журнала Playboy. С 1992 года она начала сниматься в сериале «Спасатели Малибу».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

