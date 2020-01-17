Дипломат с деньгами. Сергей Лавров оказался владельцем элитной недвижимости стоимостью более 600 млн рублей

The Insider исследовал недвижимость, принадлежащую министру иностранных дел Сергею Лаврову, и обнаружил, что ее суммарная стоимость составляет около 600 млн рублей. Это существенно больше того, что министр мог бы позволить себе на задекларированный доход своей семьи.

Загородный дом Сергея Лаврова, обнаруженный The Insider, находится в элитном подмосковном поселке Ландшафт, деревня Жуковка (соседствует c Барвихой). Это белый трехэтажный особняк площадью 499 м² и участок в 28,4 сотки. Дом и участок были впервые задекларированы в 2014 году (и, видимо, тогда и куплены, хотя права на дом были зарегистрированы только в 2015 году). Размер дома и участка полностью совпадают с параметрами собственности, указанной в официальной декларации министра, однако размер задекларированного заработка сильно меньше стоимости дома. С 2008 по 2014 год, согласно официальным данным, Лавров и его супруга Мария в среднем зарабатывали около 4,5 млн рублей в год на двоих. Согласно же объявлениям на сайтах продажи недвижимости, минимальная цена домов в поселке Ландшафт начинается от 300 млн рублей. Так, дом площадью 670 м² на участке 29 соток стоит 335 млн рублей. И такова их стоимость, а ведь с 2014 года элитная недвижимость на Рублевке подешевела, и некоторые коттеджи в Ландшафте стоят в 2019 году на 50% дешевле, чем в 2014. Но даже если предположить, что тогда Лавровы купили свой особняк за 300 млн, это было бы эквивалентно их годовому доходу за 66 лет (если не тратить больше ни на что).

Соседом Лаврова, согласно Росреестру, является Джахангир Махмудов, сын известного олигарха Искандера Махмудова, связанного с Измайловской преступной группировкой.

Дом Лаврова (обведен красным) и дом Махмудова (обведен синим)

Поселок этот в целом непростой. Например, именно здесь купил дом экс-президент Украины Виктор Янукович после своего побега. Согласно выпискам из Россреестра, 17 домов и земельных участков в этом поселке находятся в собственности Российской Федерации (обычно так чиновники и силовики скрывают данные о своей недвижимости от общественности), а данные еще по пяти домам в официальном регистраторе почему-то отсутствуют.

Но особняк в Жуковке не единственная собственность министра. Ему также принадлежит квартира в элитном доме по адресу Шведский тупик, 3 площадью 247,3 м², следует из полученных выписок. В 11-этажном кирпичном доме, также известном как «дом друзей Путина», живут и другие знаменитости. Квартиры здесь были у сына бизнесмена Геннадия Тимченко Ивана, главы «Ростеха» Сергея Чемезова и бывшей жены главы «Роснефти» Марины Сечиной. А на последнем этаже в пентхаусе ютится Константин Эрнст (если еще не успел продать эту квартиру).

Площадь квартиры Лаврова в этом доме также совпадает с указанной в декларациях. Вот только ее стоимость может быть даже выше стоимости дома на Рублевке. На сайте ЦИАН на момент подготовки материала было опубликовано только одно объявление о продаже квартиры в этом доме — за 312 млн рублей можно приобрести 6-комнатные апартаменты на 10 этаже почти аналогичной площади — 288 м².

Эту квартиру, согласно официальным документам, министру подарила еще в 2007 году его дочь Екатерина. Сегодня она является супругой бизнесмена Александра Винокурова, президента инвестиционной компании «Марафон групп» и экс-президента группы «Сумма», но на момент подарка Екатерине было 25 лет, она заканчивала магистратуру и сама также никаким бизнесом не занималась.

Официально дочь Лаврова получила квартиру по договору мены с неким Новиковым Игорем Валериановичем, который на тот момент был охранником в ЧОПе «Согласие-СБ». С тех пор у ЧОПовца жизнь наладилась и сейчас он гендиректор двух компаний — ЗАО «Свобода» и «Согласие-Инновационные технологии». Последней компанией владеет бизнесмен Вардан Хачатрян, занимающийся гостиничным бизнесом. О том, что связывает Лаврова с гостиничным бизнесом, The Insider планирует написать в одном из следующих расследований.

Общая стоимость недвижимости Лаврова, которой он стал обладать к 2014 году, может превышать 600 млн рублей. Учитывая то, что его зарплата на посту постпреда в ООН едва ли могла быть принципиально выше зарплаты министра (около 4,5 млн рублей), то на такую сумму дипломату пришлось бы копить более сотни лет. The Insider обратился в МИД с просьбой пояснить этот парадокс и получил ответ: «Собственность и доходы за 50-летнюю карьеру Сергея Лаврова, равно как и связанные с собственностью правовые действия, задекларированы и оформлены в строгом соответствии с российским законодательством». Это, впрочем, ответ не на тот вопрос, который задавал The Insider.

Материал подготовлен при участии Алисы Землянской

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