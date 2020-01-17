Автоновости: Электрокары Tesla будут разрабатывать «в китайском стиле»

Судя по всему, калифорнийский производитель электромобилей намерен прочно осесть в Поднебесной. Совсем недавно в Шанхае заработала местная «Гигафабрика» Tesla, а сейчас появились сведения и о намерении фирмы здесь же электромобили и придумывать.
Набор персонала для будущего исследовательского центра уже открыт: объявления появились в местных социальных медиа. По данным Reuters, они сопровождались неким дизайнерским эскизом, который сейчас расценивается, как намек на будущую новинку от Tesla. Изображен на эскизе небольшой хэтчбек, которого не только нет в нынешнем модельном ряде – о планах на такую модель Tesla даже не заикалась.
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Именно хэтч может стать первой разработкой китайского дизайн-центра. Фирма уже попросила заинтересованных молодых разработчиков и стилистов делиться своими идеями по поводу дальнейшего развития линейки – конкурс якобы продлится до 1 февраля. Что произойдет после, пока достоверно неизвестно.
Но если воспринимать некоторые высказывания Маска как повод для размышления, "Теслы", разработанные в Китае, в будущем могут превратиться в глобальные модели "в китайском стиле". По слухам, глава Tesla хочет изменить восприятие страны в глазах остального мира: заменить приевшийся слоган "сделано в Китае" на "разработано в Китае". И высокотехнологичный дизайн-центр представляется неплохим способом для реализации задуманного.
Завод Tesla в Шанхае заработал перед самым Новым годом. Фабрика занимается производством электромобилей Tesla Model 3 для нужд местного рынка. Кроме того, по слухам, когда Tesla покажет серийную модификацию небольшого кроссовера Model Y, ее выпуск в Шанхае тоже освоят.
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