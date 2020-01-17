ВТБ установил первые видеобанкоматы в России

17.01.2020, 15:38, Новости дня

Один из ведущих банков России приобрел в Китае видеобанкоматы, чтобы люди могли получать консультации, не заходя в офисы банка.

Первые видебанкоматы, которые стали своеобразными офисами кредитной организации, установил ВТБ. Особенность такого банкомата заключается в том, что он не только выдает и принимает наличные, переводит деньги, выполняет запрос баланса и т.д. Благодаря таким банкоматам россияне смогут получить любую видеоконсультацию у служащего контакт-центра. Как позиционирует ВТБ  видеобанкоматы – это банковские миниофисы.

РБК в банке уточнили, что их новые терминалы способны выполнять до 90% всех стандартных услуг сотрудников в кредитных учреждениях, но в дальнейшем перечень услуг будет еще расширяться. Приобретены были видеобанкоматы у GRG Banking (Китай).

Пока новинки установлены в Москве (в двух отделениях самого банка, в ТЦ «Афимолл», возле «Цветного бульвара»).

Руководство ВТБ считает, что новые терминалы будут востребованы на периферии, чтобы клиенты могли получить услуги дистанционно. Также в банке рассчитывают за счет этого сократить свои расходы, поскольку расходы ниже содержания целого офиса, хотя и не называют стоимости видеобанкомата.

В настоящее время видеобанкоматы есть в самом Китае, Великобритании и Турции.

Ранее сообщалось, что правительство поручило крупным банкам, включая ВТБ, создать авиакомпанию для региональных перевозок.



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Последнее: Один из ведущих банков России приобрел в Китае видеобанкоматы, чтобы люди могли получать консультации, не заходя в офисы банка. Первые видебанкоматы, которые стали своеобразными офисами кредитной организации, установил ВТБ. Особенность такого банкомата заключается в том, что он не только выдает и принимает наличные, переводит деньги, выполняет запрос баланса и т.д. Благодаря таким банкоматам россияне смогут […]

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