Опубликовано видео из Краснодара, где столкнулись 32 машины

17.01.2020, 15:38, Новости дня

Причиной аварии стал гололед.

Утром 17 января близ Краснодара произошло крупномасштабное ДТП – столкнулись сразу 32 машины. Двое человек погибли, сообщает «Блокнот Краснодар».

Авария произошла в 7.20 по местному времени на трассе «Дон» – на въезде в столицу Кубани со стороны Адыгейска. Кроме двоих погибших в ДТП пострадали шесть человек.

Первоначально сообщалось о 15-18 столкнувшихся автомобилях, одном погибшем и четырех травмированных.

Причиной аварии, по данным ГИБДД, стали сильный гололед на дороге и плохая видимость из-за тумана.



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