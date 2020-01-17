Единороссы внесли законопроект о ликвидации партии «Яблоко» и тут же отозвали

Депутаты заявили, что партия Явлинского хочет полностью сменить власть в стране.

В Государственную думу 16 января был внесен законопроект о ликвидации партии «Яблоко». Причиной названо «умаление авторитета государства на международной арене».

Авторами законопроекта стали депутаты фракции «Единая Россия» Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко, Валентин Суббот. Ранее подобные инициативы вносили депутаты ЛДПР, отметил в посте на Facebook пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

«Чувствуете, как набухает »роль и значение парламента»? – написал Яковлев в соцсети.

«…российская политическая партия «Яблоко»

ставит своей целью полную смену власти в России — Думы, Президента, судов. Во всех документах руководящих органов партии «Яблоко» за последние годы говорится о стремлении сменить власть и изменить государственную политику в России, в том числе, посягая на государственную целостность Российской Федерации путем пересмотра вхождения в состав Российской Федерации Республики Крым», – говорится в пояснительной записке инициаторов законопроекта.

Однако уже 17 января депутаты обратились к спикеры Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой отозвать законопроект.

Напомним, что в январе 2020 года о возникновении новой партии в России объявил один из создателей популярной компьютерной игры World of Tanks Вячеслав Макаров. Новоиспеченный политик намерен баллотироваться в Госдуму.

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Последнее: Депутаты заявили, что партия Явлинского хочет полностью сменить власть в стране. В Государственную думу 16 января был внесен законопроект о ликвидации партии «Яблоко». Причиной названо «умаление авторитета государства на международной арене». Авторами законопроекта стали депутаты фракции «Единая Россия» Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко, Валентин Суббот. Ранее подобные инициативы вносили депутаты ЛДПР, отметил в посте на Facebook […]