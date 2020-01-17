Единороссы внесли законопроект о ликвидации партии «Яблоко» и тут же отозвали

17.01.2020, 15:37, Новости дня

Депутаты заявили, что партия Явлинского хочет полностью сменить власть в стране.

В Государственную думу 16 января был внесен законопроект о ликвидации партии «Яблоко». Причиной названо «умаление авторитета государства на международной арене».

Авторами законопроекта стали депутаты фракции «Единая Россия» Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко, Валентин Суббот. Ранее подобные инициативы вносили депутаты ЛДПР, отметил в посте на Facebook пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

«Чувствуете, как набухает »роль и значение парламента»? – написал Яковлев в соцсети.

«…российская политическая партия «Яблоко»
ставит своей целью полную смену власти в России — Думы, Президента, судов. Во всех документах руководящих органов партии «Яблоко» за последние годы говорится о стремлении сменить власть и изменить государственную политику в России, в том числе, посягая на государственную целостность Российской Федерации путем пересмотра вхождения в состав Российской Федерации Республики Крым», – говорится в пояснительной записке инициаторов законопроекта.

Однако уже 17 января депутаты обратились к спикеры Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой отозвать законопроект.

Напомним, что в январе 2020 года о возникновении новой партии в России объявил один из создателей популярной компьютерной игры World of Tanks Вячеслав Макаров. Новоиспеченный политик намерен баллотироваться в Госдуму.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Депутаты заявили, что партия Явлинского хочет полностью сменить власть в стране. В Государственную думу 16 января был внесен законопроект о ликвидации партии «Яблоко». Причиной названо «умаление авторитета государства на международной арене». Авторами законопроекта стали депутаты фракции «Единая Россия» Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко, Валентин Суббот. Ранее подобные инициативы вносили депутаты ЛДПР, отметил в посте на Facebook […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика