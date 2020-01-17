К четырем министерствам у «Единой России» есть претензии

Об этом сообщил глава фракции в Госдуме Сергей Неверов.

В ближайшие дни премьер-министр России Михаил Мишустин предложит президенту Владимиру Путину новый состав правительства. Кабинет министров под руководством Дмитрия Медведева ушел в отставку 15 января после Послания Федеральному собранию.

Некоторые из министров, разумеется, могут сохранить место в правительстве, однако ротации явно не избежать. В пятницу, 17 января, председатель лидирующей в Госдуме фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил, к каким министерства у парламентарием есть претензии.

Под огнем критики единороссов оказались Министерство здравоохранения, Министерство культуры, Министерство труда, Министерство просвещения, передает РИА Новости. Об этих ведомствах говорилось и на встрече депутатов с новым премьером 16 января.

Неверов отметил, что в первую очередь говорилось о Минздраве, к которому появилась масса вопросов из-за так называемой оптимизации, в ходе которой закрылось множество больниц и ФАПов. В итоге на селе медицинская помощь местами стала недоступной «роскошью», а в целом по стране у людей начались проблемы с записью к врачам-специалистам.

Говоря о Министерстве культуры, Неверов отметил, что к ведомству Владимира Мединского есть претензии в связи с финансированием кинематографа. Кроме того, в обществе нередко возникает недовольство решением Минкульта, отметил видный единоросс.

В отношении Министерства труда и социальной защиты «Единую Россию» не устраивает, как шла работа по увеличению реальных доходов граждан. По заявлению Неверова, указы президента Минтруд не выполнил.

Минпросвещения оказалось под ударом из-за навалившейся на педагогов бюрократической нагрузки. Есть претензии и к низкому уровню доходов учителей, и к учебным программам, и к пособиям, и к системе образования в целом.

Напомним, что 16 января Государственная дума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства. Бывший премьер Дмитрий Медведев получил новую должность в Совбезе.

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