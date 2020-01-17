«Восстановлению не подлежит»: в Томске на авто рухнула башня

17.01.2020, 15:36, Новости дня

Россиянин приехал в промзону, чтобы снять на видео, но что-то пошло не так.

В Томске местный житель приехал снять на видео демонтаж бункера для цемента. Однако житель неудачно припарковал свой автомобиль: он оставил его в непосредственной близости от места сноса.

После подрыва башня обрушилась на припаркованную Toyota автора ролика, после чего от машины осталась лишь «лепешка». Автор эмоционально отреагировал на произошедшее. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Baza.

https://youtu.be/D_miGowTU4Q

«Восстановлению не подлежит» слышен голос за кадром.



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