Полиция отпустила неадекватного человека, взявшего заложника в «Москва-Сити»

Вложивший в компанию деньги Крысин пытался получить «кровные» после того, как понял, что его обманули, но полиция убедила его не усугублять вину и отпустить заложника.

Уроженец Белоруссии Виктор Крысин оказался на свободе, несмотря на то, что взял в заложники человека. Полицейские решили отпустить мужчину, который поверил им и сразу же отпустил взятого им в заложники сотрудника финансовой биржи, сообщил накануне НТВ. Экстраординарное происшествие произошло 15 января. В этот день Крысин прошел в здание делового центра «Москва-Сити», зашел в офис финансовой биржи и, выхватив нож, связал брокера. Вызванная по тревожному сигналу полиция предложила клиенту биржи сдаться и отпустить заложника, чтобы не усугублять вины. Крысин поверил и отпустил. А потом рассказал, что его толкнуло на преступление.

На видео, которое выложил на YouTube Сегодня, житель признался, что пошел на это из-за отчаяния: на кону были миллионы, которых он мог лишиться. Оказалось, что Крысин собирал деньги по крупицам, вложил их в компанию, обещавшую ему большой доход, но прибыли не было, вот и решил забрать обратно свои кровные. Оказалось, что это совсем непросто: на бирже ему под разными предлогами отказывали. Вот и пришла идея взять заложника какого-нибудь сотрудника.

«Я увидел в глазах у него, что я не увижу ни своих денежных средств, которые я ввел, ни заработанных. Я был ошарашен. 200 тысяч долларов, я их откладывал по крупицам, во многом себе отказывал пять лет», — рассказал Крысин.

В полиции молодого человека выслушали и отпустили. Они считают, что Крысину не грозит серьезное наказание, так как он добровольно отпустил человека, соответственно, привлечь по статье не получится. В отличие от Крысина бизнесмена Арама Петросяна, захватившего заложников в столичном отделении «Ситибанка», обвинили в терроризме.

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