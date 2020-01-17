«Игоряша»: Пугачева раскрыла, как ласково называет 60-летнего Николаева

Поздравляя именинника, Пугачева открыла секрет ласкового имени 60-летнего Николаева. Своего давнего друга Примадонна отечественной эстрады назвала Игоряшей.

Несмотря на почти 40-летнее знакомство и совместную работу, композитор в знак особого уважения к знаменитой певице обращается к ней на «Вы». После женитьбы Игоря Николаева на Юлии Проскуряковой они дружат семьями, отмечают праздники, отдыхают в узком семейном кругу. Дочь супругов Вероника моложе двойняшек Галкиных на два года, но дети нашли общий язык и весело играют вместе. В день юбилея 17 января музыкант получил огромное количество поздравлений. Среди них — от близких друзей и просто поклонников творчества любимого автора многочисленных песенных хитов.

В Сети фанаты Николаева начали писать свои пожелания здоровья, успехов в работе и семейного счастья еще задолго до торжественного события. Юлия Проскурякова гордится своим талантливым мужем и благодарит судьбу за каждый день, проведенный рядом с любящим супругом и несравненным отцом.

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