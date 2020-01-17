Два человека попали под колеса машины на юго-западе Москвы

Днем 17 января автомобиль Hyundai сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе в столице. Авария произошла на Южнобутовской улице.
Оба пешехода получили травмы и были доставлены в больницу. По данным агентства «Москва», один из пострадавших является несовершеннолетним. На месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Днем 17 января автомобиль Hyundai сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе в столице. Авария произошла на Южнобутовской улице. Оба пешехода получили травмы и были доставлены в больницу. По данным агентства «Москва», один из пострадавших является несовершеннолетним. На месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Переворот большевиков, его прилипалы и выгодополучатели / 30 ноября
- Скандалы: Как два Кипра / 13 января
- Володин: Закон о виноделии могут принять 18 декабря / 13 декабря
- Ученые придумали новый способ борьбы с бактериями в больницах / 4 января
- В России поставили условие для рукопожатия Путина и Зеленского / 13 декабря
- Подделка документов: новый поворот в разводе Степаненко и Петросяна / 6 января
- Не узнаю вас в гриме: Канье Уэст представил свою новую оперу о Деве Марии / 9 декабря
- Мнение: Украинские списки на обмен / 30 декабря