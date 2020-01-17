Два человека попали под колеса машины на юго-западе Москвы

17.01.2020, 15:26, Разное

Днем 17 января автомобиль Hyundai сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе в столице. Авария произошла на Южнобутовской улице.

Оба пешехода получили травмы и были доставлены в больницу. По данным агентства «Москва», один из пострадавших является несовершеннолетним. На месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают причины и обстоятельства ДТП.



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Последнее: Днем 17 января автомобиль Hyundai сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе в столице. Авария произошла на Южнобутовской улице. Оба пешехода получили травмы и были доставлены в больницу. По данным агентства «Москва», один из пострадавших является несовершеннолетним. На месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

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