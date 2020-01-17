Россельхознадзор сообщил об открытии рынка КНР для российской говядины

Два российских предприятия аттестованы КНР для поставок российской говядины в страну, сообщил Россельхознадзор.
«17 января 2020 года Главное таможенное управление Китайской Народной Республики направило письмо о согласовании протокола между Россельхознадзором и ГТУ КНР в отношении проверки, карантина и ветеринарных санитарных требований к говядине, экспортируемой из РФ в КНР, а также соответствующего сертификата», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Кроме того, китайской стороной были аттестованы для поставок в КНР два российских предприятия – производителя говядины», – добавили в Россельхознадзоре, отметив, что поставки с этих предприятий возможны с 17 января 2020 года.
Ранее Россельхознадзор запретил ввоз из Китая продукции аквакультуры.
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Последнее: Днем 17 января автомобиль Hyundai сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе в столице. Авария произошла на Южнобутовской улице. Оба пешехода получили травмы и были доставлены в больницу. По данным агентства «Москва», один из пострадавших является несовершеннолетним. На месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
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