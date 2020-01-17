Возле звезды Проксима Центавра нашли ранее неизвестную схожую с Землей планету

17.01.2020, 15:21, Разное

У ученых нашлись доказательства существования второй планеты возле Проксимы Центавра, которая схожа с Землей. В случае окончательного подтверждения этой теории эксперты пересмотрят теорию возникновения «суперземель».
Планета с названием Проксима вращается вокруг звезды Проксима Центавра. Ее вес превышает массу Земли почти в шесть раз, а год на ней продолжается пять земных лет. Главной особенностью этого объекта является то, что он сформировался в неординарных условиях. «Суперземля» располагается вне «снеговой линии»: минимальной дистанции от Солнца, начиная с которой вода способна превратиться в лед. Данная линия делит области, где возникают миры, подобные Земле, и огромные планеты.

Несколько лет назад лондонские исследователи выявили первую схожесть Земли с объектом Проксима b у Проксимы Центавра. Вначале считалось, что эта ближайшая к обители человечества каменистая экзопланета, больше других напоминает ту, где живут люди. Многие исследователи уверены, на ней не может быть жизни в связи с частыми вспышками на поверхности красного карлика, способными ликвидировать атмосферу.

Ранее астрономы открыли ряд объектов неизвестного происхождения возле черной дыры в центральной части Млечного Пути. Некоторые элементы были выявлены 10 лет назад: исследователи проследили, как они подошли к черной дыре, но остались невредимыми. Теперь удалось открыть еще четыре подобных скопления, напоминающие облака пыли и газа.



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Последнее: У ученых нашлись доказательства существования второй планеты возле Проксимы Центавра, которая схожа с Землей. В случае окончательного подтверждения этой теории эксперты пересмотрят теорию возникновения «суперземель». Планета с названием Проксима вращается вокруг звезды Проксима Центавра. Ее вес превышает массу Земли почти в шесть раз, а год на ней продолжается пять земных лет. Главной особенностью этого объекта […]

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