Ученые рассказали о превращении коклюша в супербактерию

Австралийские исследователи установили, что бактерии коклюша формируют новые методы выживания, превращающие их в невидимые для иммунной системы. Специалисты рассказали о необходимости создания новой вакцины против возникших штаммов.

Научные сотрудники из Университета Нового Южного Уэльса обнаружили, что микробы способны прятаться в человеческом организме и никак себя не проявлять. Даже вакцинированный пациент может жить без стандартных признаков коклюша. Как считают медики, существующая вакцина имеет возможность сдерживать натиск недуга, однако через 5-10 лет необходимо будет ее заменить. По результатам проведенного эксперимента исследователи выявили антигены, которые могут стать вероятными целями. Эксперты собрали нужные сведения для этой работы.

Коклюш поражает организм в большинстве случаев весной, а для детей в возрасте до 2-х лет заболевание представляет смертельную опасность. В Австралии с 2008 по 2012 год имела место вспышка болезни, когда заразились примерно 140 тысяч человек.

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