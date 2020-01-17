Ученые рассказали о превращении коклюша в супербактерию

17.01.2020, 15:21, Разное

Австралийские исследователи установили, что бактерии коклюша формируют новые методы выживания, превращающие их в невидимые для иммунной системы. Специалисты рассказали о необходимости создания новой вакцины против возникших штаммов.
Научные сотрудники из Университета Нового Южного Уэльса обнаружили, что микробы способны прятаться в человеческом организме и никак себя не проявлять. Даже вакцинированный пациент может жить без стандартных признаков коклюша. Как считают медики, существующая вакцина имеет возможность сдерживать натиск недуга, однако через 5-10 лет необходимо будет ее заменить. По результатам проведенного эксперимента исследователи выявили антигены, которые могут стать вероятными целями. Эксперты собрали нужные сведения для этой работы.

Коклюш поражает организм в большинстве случаев весной, а для детей в возрасте до 2-х лет заболевание представляет смертельную опасность. В Австралии с 2008 по 2012 год имела место вспышка болезни, когда заразились примерно 140 тысяч человек.



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