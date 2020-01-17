Украина получила в 2019 году полный пакет военной помощи – Пентагон

17.01.2020, 15:18, Новости дня

Министерство обороны США по решению Конгресса в 2019 году предоставило помощь Украине в полном объеме. Об этом 16 января сообщил представитель Пентагона Джон Хоффман, комментируя отчет счетной палаты США, пишет «Голос Америки».

«Вся помощь выделена и направлена в Украину согласно требований Конгресса и указаний, которые мы получили, за исключением очень небольшой части», – сказал Хоффман.

Он подчеркнул, что при выделении помощи Пентагон стремился проконтролировать, чтобы «деньги были израсходованы по назначению». По словам Хоффмана, «вопрос выделения оборонной помощи Украине слишком политизирован».

Решение о предоставлении Украине военной помощи было принято Конгрессом в июне 2019 года. Пакет помощи по безопасности предусматривал предоставление Украине нелетальных и летальных видов оборонительного вооружения.

В отчете счетной палаты США, опубликованном 16 января 2020 года, говорится, что решение о приостановке выделения военной помощи Украине было принято безосновательно.

25 июля, в день, когда было приостановлено выделение военной помощи Украине, между президентом США Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор.

Впоследствии эта беседа стала основанием для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. 

Демократы считают, что Трамп оказывал давление на Зеленского (в том числе приостановив выделение военной помощи), чтобы украинские правоохранители начали расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США и вероятного соперника Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена.

В сентябре 2019 года Белый дом разблокировал предоставление военной помощи. Трамп признал, что решение о приостановке было принято по его указанию. 

В ночь с 18 на 19 декабря 2019 года Палата представителей официально объявила об импичменте Трампу по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса во время расследования. В январе 2020-го дело было передано в Сенат, который должен решить, достаточно ли доказательств для отстранения президента от власти. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Министерство обороны США по решению Конгресса в 2019 году предоставило помощь Украине в полном объеме. Об этом 16 января сообщил представитель Пентагона Джон Хоффман, комментируя отчет счетной палаты США, пишет «Голос Америки». «Вся помощь выделена и направлена в Украину согласно требований Конгресса и указаний, которые мы получили, за исключением очень небольшой части», – сказал Хоффман. Он подчеркнул, что […]

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